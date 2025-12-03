Vorteilswelt
„Krone“-Stopplicht

Ein Rückblick mit vielen Lichtblicken

Sport-Mix
03.12.2025 19:30
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner aktuellen Kolumne über einen Rückblick mit ...
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt in seiner aktuellen Kolumne über einen Rückblick mit vielen Lichtblicken.(Bild: stock.adobe.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

Eine spannende Präsentation des „Krone“-Schlagzeilenbuchs im Innsbrucker Tivoli-Stadion. Viel Prominenz, unzählige Geschichten, aber auch ein Rückblick auf 2025 mit einigen negativen und dramatischen Ereignissen.

(Bild: Eva Manhart)

Umso lockerer und gelöster die Stimmung bei der Kategorie Sport. Die erfolgreiche Ski-WM in Saalbach, die Siege der Skispringer, der aufsteigende Golfstar Sepp Straka, die erste gemeisterte WM-Qualifikation seit 28 Jahren, die sensationellen Unter-17-Wunderkicker in Katar – erfrischend, emotional und motivierend. Lichtblicke im Alltag. „Nirgendwo anders wachsen Menschen mehr zusammen als im Sport“, sinnierte Manni Pranger, „diese Synergie gibt vielen Kraft, macht Großereignisse zu besonderen Erlebnissen.“

Manfred Pranger in seinem Heimatort Gschnitz
Manfred Pranger in seinem Heimatort Gschnitz(Bild: Christof Birbaumer)

Der Slalom-Weltmeister vonVal d’Isere 2009 erlebte im Sommer ein Drama hautnah mit. In seinem Heimatort Gschnitz herrschte nach Starkregen, Wolkenbruch, Hagel, Murenabgängen und Sturzfluten Weltuntergangsstimmung!

Eine Spur der Verwüstung, verheerende Zustände, rund 20 beschädigte Häuser im 460-Seelen-Ort. Die Nachbarn halfen sich gegenseitig, jeder packte an. Aufstehen, Ärmel hochkrempeln, weiterarbeiten, positiv bleiben. Ein Motto, das Prangervom Skifahren kennt. Und im Sport die Grundvoraussetzung ist, um erfolgreich zu sein.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
