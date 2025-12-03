Ein Rückblick mit vielen Lichtblicken

Umso lockerer und gelöster die Stimmung bei der Kategorie Sport. Die erfolgreiche Ski-WM in Saalbach, die Siege der Skispringer, der aufsteigende Golfstar Sepp Straka, die erste gemeisterte WM-Qualifikation seit 28 Jahren, die sensationellen Unter-17-Wunderkicker in Katar – erfrischend, emotional und motivierend. Lichtblicke im Alltag. „Nirgendwo anders wachsen Menschen mehr zusammen als im Sport“, sinnierte Manni Pranger, „diese Synergie gibt vielen Kraft, macht Großereignisse zu besonderen Erlebnissen.“