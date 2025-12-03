„Hatte Herzklopfen, wenn ich nur seine Schuhe sah“

Jeder Widerspruch führte zum Konflikt

„Ich war viel allein, aber meine Mutter hat mich unterstützt“, erzählt Jasmin. Einige Jahre später heirateten sie, bekamen ein zweites Kind, vor vier Jahren zog ihr Mann zu ihr. „Ich dachte, es wird leichter, aber es wurde komplizierter. Er hatte sehr konkrete Vorstellungen davon, wie ich unsere Kinder zu erziehen und unsere Wohnung sauber zu halten habe. Und ich bin schnell in die Rolle gerutscht, mich nach seinen Vorstellungen zu optimieren.“