Erlebnispark Krumbach

Bestaunen Sie ein Lichterglanz Spektakel

Gewinnspiele
03.12.2025 18:58
(Bild: Eis-Greisslers)

Im niederösterreichischen Krumbach werden derzeit zahlreiche Kinderaugen zum Leuchten gebracht, denn beim Eis-Greissler Lichterglanz Spektakel verwandelt sich die Eis-Greissler-Welt in ein winterliches Ausflugsziel für die ganze Familie und mit der „Krone“ können Sie Familienkarten gewinnen 

0 Kommentare

Beim Eis-Greissler Lichterglanz Spektakel in Krumbach (NÖ) verwandelt sich die Eis- Greissler-Welt auch heuer wieder in ein winterliches Ausflugsziel für die ganze Familie. Tausende Lichter, stimmungsvolle Projektionen und liebevoll gestaltete Figuren sorgen für eine märchenhafte Atmosphäre, in der Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Entlang des Lichterweges warten Fotospots, stille Momente zum Staunen und bewegte Attraktionen wie Fahrgeschäfte und die 5D-Winterfilmwelt.

(Bild: Eis-Greissler)

Neue Attraktionen für Familien
Ganz neu in diesem Jahr ist der große Eislaufplatz – ein besonderes Highlight, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Damit wird das Wintererlebnis noch bewegter und abwechslungsreicher. Auch ein Lichterweg, Themenwelten und Eislauf-Shows locken. Ein Besuch ist also ein winterlicher Top-Tipp!

Glücklich funkelnde Kinderaugen beim Eis-Greissler
Glücklich funkelnde Kinderaugen beim Eis-Greissler(Bild: Eis-Greisslers)

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost nun 100 Familienkarten (Zwei Erwachsene und zwei Kinder) für das „Lichterglanz Spektakel“ im Erlebnispark Krumbach. Füllen Sie einfach das untenstehende Formular aus und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Die Gewinner werden jeweils am 18.12. und am 29.12. kontaktiert. 

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle teilnehmenden Abonnenten des Niederösterreich-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es bis zum Teilnahmeschluss noch werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

