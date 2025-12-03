Bestaunen Sie ein Lichterglanz Spektakel

Neue Attraktionen für Familien

Ganz neu in diesem Jahr ist der große Eislaufplatz – ein besonderes Highlight, das es in dieser Form noch nie gegeben hat. Damit wird das Wintererlebnis noch bewegter und abwechslungsreicher. Auch ein Lichterweg, Themenwelten und Eislauf-Shows locken. Ein Besuch ist also ein winterlicher Top-Tipp!