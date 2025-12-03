Dutzende Giftschlangen stranden an Traumstränden

Problem geht über Schlangen hinaus

Die Wissenschaftlerin vermutet, dass extreme Wetterereignisse wie Zyklone und Hitzewellen die Tiere stark belasten. So kam es 2010 nach einer tödlichen Hitzewelle in Shark Bay zu einem Rückgang der lokalen Population um 76 Prozent. Auch Seegras, das nach Sturmereignissen angespült wird, könne die Schlangen gefährden.