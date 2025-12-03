Kombi-Held Lamparter: „Olympia ist null im Kopf!“

„Krone“: Der König ist tot, es lebe der König. Herr Lamparter, fühlen sich nach dem Traumstart beim Weltcup-Auftakt als Nachfolger von Norwegens Überflieger Jarl Magnus Riiber?

Johannes Lamparter: Er war in einer ganz anderen Liga. Das war das erste Wochenende. Ich sehe mich noch nicht als Nachfolger von Jarl, weil die Konkurrenz einfach zu stark.