Neue Leiberln beliebt:

„In diesen Trikots machen wir eine gute Figur“

Fußball National
03.12.2025 18:30
Den Österreich-Fans taugt die neue „Wäsch“
Den Österreich-Fans taugt die neue „Wäsch“(Bild: Krone KREATIV/chris thorativ)

Österreichs neue Dressen gingen auf der Mariahilferstraße in Wien weg wie die warmen Semmeln. Die ÖFB-Fans sind von dem Design begeistert, trauen unserem Team bei der WM im kommenden Jahr viel zu. Auch Promis wie Ex-Ski-Star Michi Kirchgasser können dem schwarz-roten Leiberl viel abgewinnen. 

Kurz vor dem Einlass blickten gestern schon einige Passanten auf der Wiener Mariahilferstrasse gespannt durch das Schaufenster. „Wow! Das Trikot schaut ja live noch viel leiwander aus als in den sozialen Medien“, meint Student Konstantin über das brandneue WM-Trikot der österreichischen Nationalmannschaft.

Porträt von Christopher Thor
Christopher Thor
