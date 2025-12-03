So erobern Superhelden die Herzen kranker Kinder

Als Superhelden verkleidet brachten Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Innsbruck am Mittwoch riesige Freude in die Kinderklinik Innsbruck. Groß und Klein staunten über die wagemutigen Actionhelden, die sich – zum ersten Mal in Tirol – an der Fassade des Gebäudes abseilten.
Funkelnde Augen, offene Münder – an der Innsbrucker Kinderklinik könnte man meinen, es sei bereits Weihnachten. Doch die zahlreichen Kinder auf der Straße und in den Zimmern staunen – ebenso wie ihre erwachsenen Begleitpersonen – über rund 15 Superhelden, die sich von der Fassade des Gebäudes abseilen. Da sind zum Beispiel Captain America und Hulk, Super Mario und Spiderman. Gerade lässt sich Batman unter Jubel und Applaus die Fassade herab, dramatisch bläht sich sein Umhang im Wind.
