So erobern Superhelden die Herzen kranker Kinder

Funkelnde Augen, offene Münder – an der Innsbrucker Kinderklinik könnte man meinen, es sei bereits Weihnachten. Doch die zahlreichen Kinder auf der Straße und in den Zimmern staunen – ebenso wie ihre erwachsenen Begleitpersonen – über rund 15 Superhelden, die sich von der Fassade des Gebäudes abseilen. Da sind zum Beispiel Captain America und Hulk, Super Mario und Spiderman. Gerade lässt sich Batman unter Jubel und Applaus die Fassade herab, dramatisch bläht sich sein Umhang im Wind.