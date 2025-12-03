Vorteilswelt
Rapper am Boden

Tragödie bei Olexesh: Nach Mutter stirbt auch Sohn

Society International
03.12.2025 19:50
Der deutsch-ukrainische Musiker Olexesh durchlebt privat gerade äußerst schwere Zeiten.
Der deutsch-ukrainische Musiker Olexesh durchlebt privat gerade äußerst schwere Zeiten.(Bild: Krone KREATIV/2025 385idéal, Instagram/Olexesh)

Nur wenige Wochen nach dem Tod seiner Mutter muss der 37-Jährige Rapper Olexesh nun auch den Verlust seines neugeborenen Sohnes verkraften. Auf Instagram teilte der Musiker, dessen bürgerlicher Name Olexij Kossarew lautet, seine Trauer mit seinen über 860.000 Followern.

In seinem bewegenden Post veröffentlichte Olexesh ein Foto, auf dem er seinen winzigen Sohn auf der Brust hält, angeschlossen an medizinische Geräte im Krankenhaus. Dazu schrieb er: „Ruhe in Frieden, Mian Maxim Kosarev, mein Leben, mein Glück auf Erden. Die ganze Welt soll dich kennen. Alle, die Papa lieben, sollen dich auch lieben und wissen, dass es dich gab!“

Er wandte sich zudem an eine höhere Macht: „Lieber Gott im Himmel, ich weiß nicht, was ich gerade durchmache. Du allein schenkst uns das Leben und du nimmst es wieder.“

In einem emotionalen Posting verabschiedet sich der Rapper von seinem Sohn.
In einem emotionalen Posting verabschiedet sich der Rapper von seinem Sohn.(Bild: Screenshot: Instagram/mmmOlexesh, Krone KREATIV)

„Bin am Ende meiner Kräfte“
Bereits vor wenigen Wochen hatte Olexesh den Verlust seiner Mutter verkraften müssen. Auch damals hatte er sich auf Instagram an seine Community gewandt und geschrieben: „Ich bin am Ende meiner Kräfte und am Ende mit meinen Gefühlen. Ich habe heute den wichtigsten Menschen in meinem Leben verloren.“

In seinem aktuellen Posting zieht er eine Verbindung zwischen den beiden Schicksalsschlägen: „Nach Mamas Tod bist du der Nächste. Dieses Leben plagt mich sehr, ich dachte, ich wäre am Ende angekommen? Doch das Ende hat kein Ende.“

Auch Rap-Kollegen trauern
Olexeshs Trauer wird von vielen Rap-Kollegen und Fans geteilt. Unter dem Beitrag äußerten unter anderem Farid Bang, Bushido und Samra ihr Beileid und wünschten ihm Kraft. Schon im Juli hatte der Rapper seinen Großvater verloren, dem er ebenfalls auf Instagram einen bewegenden Abschied widmete.

