Tragödie bei Olexesh: Nach Mutter stirbt auch Sohn

In seinem bewegenden Post veröffentlichte Olexesh ein Foto, auf dem er seinen winzigen Sohn auf der Brust hält, angeschlossen an medizinische Geräte im Krankenhaus. Dazu schrieb er: „Ruhe in Frieden, Mian Maxim Kosarev, mein Leben, mein Glück auf Erden. Die ganze Welt soll dich kennen. Alle, die Papa lieben, sollen dich auch lieben und wissen, dass es dich gab!“