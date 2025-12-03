Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Stadtwerke-Chef:

Preis-Schock bleibt, aber Alternative noch teurer

Wien
03.12.2025 19:00
Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, im Gespräch mit „Krone“-Redakteur Philipp ...
Peter Weinelt, Generaldirektor der Wiener Stadtwerke, im Gespräch mit „Krone“-Redakteur Philipp Stewart.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Stadtwerke-Chef Peter Weinelt erklärt, warum trotz Rekordgewinnen die Fernwärme teurer wird, weshalb die Stadt weiter Milliarden investieren muss – und wieso Sparen bei der Energieversorgung ein Risiko wäre.

0 Kommentare

„Krone“: Herr Generaldirektor, vor rund zwei Wochen gab es eine Panne bei der Fernwärme. 25.000 Haushalte waren zumindest mehrere Stunden ohne warmes Wasser oder Heizung. War das eine Werbung für den Umstieg auf Fernwärme?
Peter Weinelt: Wir haben sofort die Krisenorganisation aktiviert. Unsere Leute waren die ganze Nacht draußen, haben umgebaut, umgeleitet, mobil eingespeist. Über 80 Prozent der Wohnungen waren noch in der Nacht wieder warm, die restlichen mit mobilen Einheiten versorgt. Ich bin sehr stolz darauf, wie professionell und geschlossen das gelaufen ist. Aber eine Störung im Fernwärmesystem ist technisch nichts Ungewöhnliches. Wir kennen das aus Strom und Gas, niemand ist davor gefeit. Wichtig ist aber, dass wir transparent informieren und sofort handeln. Und das ist passiert. Die Menschen sehen, dass wir alles tun, um Störungen schnell zu beheben.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Porträt von Philipp Stewart
Philipp Stewart
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Krone+ Artikel

Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 11. Simmering
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 14. Penzing
2° / 4°
Symbol bedeckt
Wien 19. Döbling
2° / 5°
Symbol bedeckt
Wien 21. Floridsdorf
2° / 5°
Symbol bedeckt

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
310.344 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.680 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.249 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Wien
Krone Plus Logo
Stadtwerke-Chef:
Preis-Schock bleibt, aber Alternative noch teurer
Kunstbudget in Wien
Keine schützende Käseglocke für den Kulturbetrieb
Jetzt Tickets sichern!
Zusatztermin für ‘Romeo & Julia‘ in Wien
Mädchen stachen zu
Gerade strafmündig und schon eine Mordanklage
Karten gewinnen
Österreich-Premiere von „Avatar: Fire and Ash“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf