In diesen Wohnungen dürfen nur Ältere leben

Die Bagger sind in der Pelikanstraße in Pasching schon angerollt. Neben „normaler“ Wohnungen entsteht in einem neuen Viertel das Projekt „Waldemar“. Ein Wohngebäude, das die Giwog im Auftrag der Diakonie baut. „19 Wohnungen, von denen 15 für ältere Menschen reserviert sind, erklärt Daniela Palk, Vorständin des Diakoniewerks mit Sitz in Gallneukirchen. Das Besondere: In diese 62 bis 89 Quadratmeter große Wohnungen dürfen per Widmung keine Jungen einziehen.