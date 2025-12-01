Vorteilswelt
Aber kein Seniorenheim

In diesen Wohnungen dürfen nur Ältere leben

Oberösterreich
01.12.2025 13:00
Fit und selbstständig bis ins hohe Alter – eine neue Wohnform soll in Oberösterreich Senioren, ...
Fit und selbstständig bis ins hohe Alter – eine neue Wohnform soll in Oberösterreich Senioren, die es sich auch leisten können, dabei unterstützen(Bild: Zivica Kerkez Photography)

Es ist eine völlig neue Idee, die erstmals rechtlich auf stabile Beine gesetzt wurde. Eigentumswohnungen, in denen ausschließliche Ältere einziehen dürfen. Erben müssen sich auch daran halten. In Pasching ist die Nachfrage für dieses Pilotprojekt, das sich als alles andere als ein Seniorenheim versteht, schon groß.

Die Bagger sind in der Pelikanstraße in Pasching schon angerollt. Neben „normaler“ Wohnungen entsteht in einem neuen Viertel das Projekt „Waldemar“. Ein Wohngebäude, das die Giwog im Auftrag der Diakonie baut. „19 Wohnungen, von denen 15 für ältere Menschen reserviert sind, erklärt Daniela Palk, Vorständin des Diakoniewerks mit Sitz in Gallneukirchen. Das Besondere: In diese 62 bis 89 Quadratmeter große Wohnungen dürfen per Widmung keine Jungen einziehen. 

