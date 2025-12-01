Vorteilswelt
Unfall in Dornbirn

Wegen Glatteis: Pkw schlitterte gegen Mauer

Chronik
01.12.2025 09:38
Der Unfallwagen wurde stark beschädigt.
Der Unfallwagen wurde stark beschädigt.

In der Nacht auf Sonntag ist in der Dornbirner Brunnengasse ein Autolenker von der glatten Fahrbahn überrascht worden. Sein Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit gleich mehreren Hindernissen. 



Der Pkw-Lenker selbst kam mit dem Schrecken davon, sein Fahrzeug allerdings wurde bei der Rutschpartie, die erst von einer Mauer gestoppt wurde, erheblich beschädigt: Unter anderem ist die rechte Seitenwand komplett demoliert worden, eines der Hinterräder wurde regelrecht zerfetzt.

Die Feuerwehr Dornbirn musste vor Ort Sicherungsmaßnahmen durchführen und Teile der Batterie entfernen, da sich diese zu entzünden drohte. In weiterer Folge kam dann auch noch der Streuwagen der Stadt zum Einsatz, um die Brunnenstraße zu enteisen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.  

