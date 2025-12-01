Wegen Glatteis: Pkw schlitterte gegen Mauer

In der Nacht auf Sonntag ist in der Dornbirner Brunnengasse ein Autolenker von der glatten Fahrbahn überrascht worden. Sein Wagen geriet ins Schleudern und kollidierte in weiterer Folge mit gleich mehreren Hindernissen.
Der Pkw-Lenker selbst kam mit dem Schrecken davon, sein Fahrzeug allerdings wurde bei der Rutschpartie, die erst von einer Mauer gestoppt wurde, erheblich beschädigt: Unter anderem ist die rechte Seitenwand komplett demoliert worden, eines der Hinterräder wurde regelrecht zerfetzt.
Die Feuerwehr Dornbirn musste vor Ort Sicherungsmaßnahmen durchführen und Teile der Batterie entfernen, da sich diese zu entzünden drohte. In weiterer Folge kam dann auch noch der Streuwagen der Stadt zum Einsatz, um die Brunnenstraße zu enteisen. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest verlief negativ.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.