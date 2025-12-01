Afghane bedrängte Mädchen am Bregenzer Bahnhof

Verteidiger: „Das auf dem Video war nichts!“

Die Verteidigung zeigte sich empört. „Mir fehlen die Worte – das auf dem Video war nichts!“, sagte Anwalt Klaus Fischer und verlangte sowohl einen Freispruch als auch die Ablehnung einer forensisch-therapeutischen Einweisung. Der Schöffensenat folgte dieser Argumentation. „Das Opfer sprach von Gewalt. Im Video ist keine zu sehen“, erklärte Richterin Franziska Klammer. Die Aufnahmen stimmten „nicht mit den Aussagen des Opfers überein“. Der Mann wurde freigesprochen, auch eine Einweisung in eine Einrichtung wurde verworfen. Eine Therapie hält das Gericht aber für notwendig. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.