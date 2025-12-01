Arbeitsmarkt: Das Schlimmste scheint überstanden

Angesichts der Tatsache, dass die Vorarlberger Wirtschaft nun schon seit Jahren schwächelt, zeigt sich Arbeitsmarkt sehr robust. Massenentlassungen sind bislang ausgeblieben, die Zahl der Beschäftigungsverhältnisse ist im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Zwar ist die Zahl der Arbeitslosen im November noch einmal angewachsen, der Anstieg fiel mit 3,9 Prozent allerdings moderat aus. Und es scheint so, als wäre damit der Höhepunkt fast erreicht. „Die aktuellen Prognosen gehen davon aus, dass die Personalnachfrage ab Mitte 2026 wieder steigen dürfte. Ab diesem Zeitpunkt rechnen wir mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit“, zeigt sich Bernhard Bereuter, Geschäftsführer des AMS Vorarlberg zuversichtlich. Positiv auf die Arbeitslosenzahlen auswirken wird sich definitiv die startende Wintersaison – von insgesamt 2146 vorgemerkten Jobsuchenden im Tourismus haben 58,3 Prozent eine Einstellzusage für die kommenden Wochen.

Junge Menschen mit guten Jobchancen

Bei den jungen Arbeitslosen unter 25 Jahren macht sich sogar schon seit Längerem eine Entspannung bemerkbar, seit Juli ist die Zahl der Jobsuchenden in dieser Altersgruppe rückläufig. Ende November waren 1465 Jugendliche beim AMS als arbeitslos gemeldet, das sind 5,7 Prozent weniger als im Vorjahr. „Bei Jugendlichen mit maximal einem Pflichtschulabschluss setzen wir alles daran, dass sie eine Ausbildung abschließen und leisten damit einen wichtigen Beitrag zur Besetzung offener Fachkräftestellen“, betont Bereuter.