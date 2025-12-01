Keinen Bock auf Versteigerung: Rind büxt aus

Nach Angaben der Polizei rannte das Rind zunächst die Höchster Straße entlang, bevor es auf Höhe des Pflegeheims Birkenwiese in Richtung Ach abbog. Den Fluss erreichte das Tier aber nicht, da es zuvor Gefallen an einem Garten fand, in dem es schließlich stehen blieb.

In Transporter gelockt

Mithilfe eines zweiten Tieres gelang es den Besitzern wenig später, das flüchtige Rind zu beruhigen und wieder in den Transporter zu locken. Die Gartenbesitzer dürften keine große Freude an weiteren Besuchen haben. Laut Polizei habe das Tier nämlich „ziemliche Spuren“ im Garten hinterlassen.