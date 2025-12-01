Keinen Bock auf Versteigerung: Rind büxt aus

Ein Rind hielt am Montagmorgen die Exekutive in Dornbirn auf Trab. Statt mit den anderen Tieren in der Viehversteigerungshalle zu stehen, büxte das Tier lieber aus und erkundete den Stadtteil Schoren.
Nach Angaben der Polizei rannte das Rind zunächst die Höchster Straße entlang, bevor es auf Höhe des Pflegeheims Birkenwiese in Richtung Ach abbog. Den Fluss erreichte das Tier aber nicht, da es zuvor Gefallen an einem Garten fand, in dem es schließlich stehen blieb.
In Transporter gelockt
Mithilfe eines zweiten Tieres gelang es den Besitzern wenig später, das flüchtige Rind zu beruhigen und wieder in den Transporter zu locken. Die Gartenbesitzer dürften keine große Freude an weiteren Besuchen haben. Laut Polizei habe das Tier nämlich „ziemliche Spuren“ im Garten hinterlassen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.