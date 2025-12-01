Gemeinden: Stabilitätspakt löst keine Probleme

Forderung nach „machbarer“ Verteilung von Aufgaben und Kosten

Steigende Kosten, sinkende Einnahmen und neue Aufgabenwürden die kommunalen Budgets stark belasten. Viele Gemeinden müssten sich immer weiter verschulden, um grundlegende Leistungen sicherzustellen, das sei „keine dauerhafte Lösung“, betont Gohm. Sein Wunsch: Bei Reformen sollten Aufgaben und Finanzierung klar, nachvollziehbar „und vor allem auch machbar“ verteilt werden.