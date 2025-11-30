Alko-Lenker krachte in Lastwagen

Ein 24-jähriger Autofahrer ist Sonntagfrüh in Lustenau mit einem Lkw kollidiert. Der alkoholisierte Lenker bog mit seinem Pkw gegen 4.20 Uhr mit unverminderter Geschwindigkeit in die Reichsstraße (L203) ein, wo Vorrang gilt. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 60-jährigen Fahrers, der gerade auf der L203 in Richtung Hohenems unterwegs war.