Drei Verletzte

Alko-Lenker krachte in Lastwagen

Vorarlberg
30.11.2025 17:25
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

In den frühen Sonntagmorgen-Stunden kam es in der Vorarlberger Gemeinde Lustenau zu einem Crash zwischen einem Auto und einem Laster: Wie sich herausstellte, war der Autolenker betrunken.  

0 Kommentare

Ein 24-jähriger Autofahrer ist Sonntagfrüh in Lustenau mit einem Lkw kollidiert. Der alkoholisierte Lenker bog mit seinem Pkw gegen 4.20 Uhr mit unverminderter Geschwindigkeit in die Reichsstraße (L203) ein, wo Vorrang gilt. Im Kreuzungsbereich kam es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 60-jährigen Fahrers, der gerade auf der L203 in Richtung Hohenems unterwegs war.

Der 24-Jährige hatte einen Mitfahrer bei sich, die beiden wurden ebenso wie der Lkw-Lenker verletzt. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Die Feuerwehr musste beträchtliche Mengen an ausgelaufenen Betriebsmitteln binden.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Vorarlberg
