Von London nach Wien

Klaviersolist Steven Osborne

Auch die Schlagwerker Heiko Kleber, Mathias Schmidt und Stefan Greussing hatten allerhand zu tun. Gespannt warte man dann auf den Auftritt des Klaviersolisten Steven Osborne, der als „einer der allergrößten Künstler unserer Tage“ angekündigt wurde. Am ehesten zeigt sich seine Besonderheit in den Zugaben, die in Feldkirch und Bregenz verschieden waren und jeweils die Musiker des Orchesters wie auch das Publikum entzückten. Sie waren wohl in beiden Fällen improvisiert. In Bregenz vernahm man helle Glöckchenklänge, die eine Dame im Publikum treffend als „weihnachtlich“ bezeichnete. Osbornes Interpretation von Mozarts Klavierkonzert in B-Dur KV 595 jedoch warf Fragen auf, denn der schottische Pianist legte dieses Werk, das zu den letzten Kompositionen Mozarts gehört und in der Nähe etwa zum tiefgreifenden Klarinettenkonzert, den Opern „Titus“ und die „Zauberflöte“ oder gar dem „Requiem“ steht, eher leichtgewichtig und tändelnd an.