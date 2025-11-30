Mitarbeiter griff immer wieder in Tankstellenkasse

Mehr als ein Jahr lang hatte der Angeklagte seinen Chef hintergangen, indem er immer wieder in die Kassa griff, um seiner Spielsucht zu frönen. Laut Anklage sollen es 93.000 Euro gewesen sein, die der Mann in seiner Funktion als Kassier einer Tankstelle im Bezirk Bludenz verspielt hat. Mit den Geldentnahmen begonnen hatte der bis dahin unbescholtene Mitarbeiter im Februar des vergangenen Jahres. So entnahm der Mann die Tageslosungen, zahlte diese auf ein Krypto-Onlinekonto ein und verspekulierte sich. Um nicht aufzufliegen, zahlte er zu Beginn die Fehlstände in der Kassa mit seinem Urlaubsgeld zurück. Doch schon bald war auch diese Geldquelle versiegt.