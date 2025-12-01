„Da hat man durchaus auch schon Elfmeter gegeben“

Die TV-Bilder belegten das Elferfoul von Altachs Sandro Ingolitsch an Salzburgs Petar Ratkov klar – ohne Wenn und Aber. Dennoch blieb die Pfeife von Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca stumm. Was noch zu verstehen ist. Aber das Nichteingreifen des Video Assistant Referee (VAR) in dieser womöglich spielentscheidenden Szene erzürnte Salzburgs Trainer Thomas Letsch: „Das ist ein glasklarer Elfmeter! Wie der VAR da nicht eingreifen kann, ist für mich ein Skandal. Ein Elfer kann Spiele entscheiden. Dann stehen wir hier mit drei Punkten – und alles sieht anders aus.“