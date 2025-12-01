Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Frau mit Behinderung:

Nach Tod der Mutter ohne finanzielle Absicherung

Vorarlberg
01.12.2025 11:48
Die AK Vorarlberg hat erfolgreich interveniert.
Die AK Vorarlberg hat erfolgreich interveniert.(Bild: AK Vorarlberg)

Nach dem Tod ihrer Mutter stand eine Vorarlbergerin mit Behinderung ohne Waisenpension da. Die Mutter hatte ihre Tochter jahrelang gepflegt – ohne allerdings die Möglichkeit einer Selbstversicherung in Anspruch zu nehmen. Dank Intervention der Arbeiterkammer konnte das Problem gelöst werden.

0 Kommentare

Frau P. aus Lauterach pflegte über viele Jahre ihre Tochter, die an einer Behinderung leidet. Sie hätte eigentlich Anspruch auf eine kostenlose Selbstversicherung gehabt, wusste davon allerdings nichts. Weil sie die Selbstversicherung nie beantragt hat, fehlten ihr später die entscheidenden Versicherungszeiten für eine Alterspension. Was auch für die Tochter weitreichende Folgen hatte. Denn als die Mutter starb, blieb ihr eine Waisenpension verwehrt – und so stand sie plötzlich ohne finanzielle Absicherung da.

Unterstützung durch AK bringt Erfolg
In dieser scheinbar ausweglosen Situation wendete sich die Sozialarbeiterin Edith Ploss, die auf den Fall aufmerksam geworden war, an die Arbeiterkammer Vorarlberg. In weiterer Folge intervenierte die AK bei der Pensionsversicherungsanstalt und ersuchte diese um eine rückwirkende Anerkennung der Ansprüche – mit Erfolg: Die Tochter erhält nun ein Leben lang eine Waisenpension inklusive Anspruch auf Ausgleichszulage.

„Die Geschichte von Frau P. und ihrer Tochter zeigt, wie wichtig es ist, sich über die eigenen Ansprüche zu informieren“, erklärt Franz Beck, Sozialrechtsexperte der AK Vorarlberg. Immer wieder komme es vor, dass pflegende Angehörige die Selbstversicherung nicht in Anspruch nehmen – zum Teil aus Unwissenheit, zum Teil aber auch aufgrund der durchaus komplexen Gesetzeslage.

Zitat Icon

Die Geschichte von Frau P. und ihrer Tochter zeigt, wie wichtig es ist, sich über die eigenen Ansprüche zu informieren.

Franz Beck, Sozialrechtsexperte der AK Vorarlberg

Was man wissen sollte
Folgendes sollte beachtet werden: Wer ein behindertes Kind pflegt, hat grundsätzlich Anspruch auf eine kostenlose Pensionsversicherung. Anspruchsberechtigt sind Eltern, Großeltern sowie Stief- und Pflegeeltern. Diese müssen einen Wohnsitz in Österreich haben, eine erhöhte Familienbeihilfe beziehen und durch die Pflegearbeit entsprechend gefordert sein. Sofern ein Pflegebedarf besteht, kann die Selbstversicherung bis zum 40. Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. Beantragt werden muss die Selbstversicherung bei jenem Träger, bei dem zuletzt Versicherungszeiten erworben worden sind. Ebenfalls wichtig: Auch eine rückwirkende Inanspruchnahme (bis zu 120 Monate) ist möglich!

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
1° / 4°
Symbol wolkig
Bludenz
3° / 6°
Symbol wolkig
Dornbirn
3° / 7°
Symbol wolkig
Feldkirch
3° / 7°
Symbol wolkig

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.504 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.859 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
128.107 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Vorarlberg
Liga-Finanzkennzahlen
Minus für zwei Klubs, Sturm mit größtem Überschuss
Frau mit Behinderung:
Nach Tod der Mutter ohne finanzielle Absicherung
Kampf gegen Tierseuche
Rinder-TBC: Bangen vor dem großen Testen
Unfall in Dornbirn
Wegen Glatteis: Pkw schlitterte gegen Mauer
Krone Plus Logo
Altes Handwerk
Der ewige Bub im alten Mann
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf