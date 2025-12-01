Nach Tod der Mutter ohne finanzielle Absicherung

Was man wissen sollte

Folgendes sollte beachtet werden: Wer ein behindertes Kind pflegt, hat grundsätzlich Anspruch auf eine kostenlose Pensionsversicherung. Anspruchsberechtigt sind Eltern, Großeltern sowie Stief- und Pflegeeltern. Diese müssen einen Wohnsitz in Österreich haben, eine erhöhte Familienbeihilfe beziehen und durch die Pflegearbeit entsprechend gefordert sein. Sofern ein Pflegebedarf besteht, kann die Selbstversicherung bis zum 40. Lebensjahr des Kindes in Anspruch genommen werden. Beantragt werden muss die Selbstversicherung bei jenem Träger, bei dem zuletzt Versicherungszeiten erworben worden sind. Ebenfalls wichtig: Auch eine rückwirkende Inanspruchnahme (bis zu 120 Monate) ist möglich!