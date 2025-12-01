Theater verkauft Untersetzer aus Benko-Schutt

Die in Wien lebende Bildhauerin Cäcilia Brown befasst sich in ihren Arbeiten häufig mit historischen Schichten im urbanen Raum, was sie auch zur Baustelle des nie fertiggestellten Prestigeprojekts Kaufhaus Lamarr des gefallenen Immobilieninvestors René Benko führte, das nach der Insolvenz der Signa-Gruppe seit diesem Sommer abgerissen wird. Aus Brocken des Rohbaus fertigte die Künstlerin Topfuntersetzer, diese sind funktionale Gebrauchsgegenstände und Kunstobjekte zugleich. „Die Betonuntersetzer bringen uns ein Stück allgegenwärtiges Baumaterial auf den Tisch, das auch zum Symbol geworden ist für unseren zu großen gesellschaftlichen Appetit nach Ressourcen, nach Boden, nach Wachstum und in diesem Fall trifft der auf den Hunger auf Kunst und Kultur“, erklärte die Künstlerin.