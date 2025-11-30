Feste feiern, wie sie fallen

Mit 13 Feiertagen befindet sich Österreich im europäischen Vergleich ohnehin schon im Spitzenfeld, wo die Slowakei und die Stadt Augsburg mit deren 15 den ersten Platz einnehmen. Auch Spanien, Tschechien, Zypern, Malta und Bayern mischen mit je 14 an der Feiertags-Tabellenspitze mit. Dennoch hat vor ein paar Tagen Österreichs neuer Rekordtorschütze Marko Arnautović mit einer Forderung an Bundespräsident Alexander van der Bellen und Kanzler Christian Stocker aufhorchen lassen. Man müsse unbedingt, so der Globetrotter in Sachen Fußball, den 18. November zum Feiertag in Österreich ausrufen. Natürlich stellt sich die Frage, welches Sportereignis wohl so bedeutend gewesen sein mag, dass man deswegen gleich alle Ladengeschäfte schließen und die Fußgängerzonen verwaisen lassen muss. Aber zum Glück ist die österreichische Sportgeschichte bestens dokumentiert und so ist das Rätsel rasch gelöst.