Lenker (26) kracht mit Pkw gegen Mauer und Laterne

Ein verletzter Fahrzeuglenker und ein arg beschädigter Kleinlaster – das war die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 8 Uhr in Bludesch (Vorarlberg) ereignet hatte.
Der Lenker des Kleinlasters war auf der Hauptstraße der Walgaugemeinde unterwegs, als ihm auf seiner Seite plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam. Der junge Mann versuchte noch, nach rechts auszuweichen, krachte aber in eine Gartenmauer. Anschließend riss er das Steuer nach links und prallte mit seinem Wagen gegen einen Lichtmast. Wenig später blieb sein Fahrzeug in einer Wiese stehen.
Florianijünger im Einsatz
Der 26-Jährige erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Landeskrankenhaus nach Bludenz gebracht. Auch das Fahrzeug wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Die örtliche Feuerwehr war im Einsatz, um den Unfallort zu sichern und aufzuräumen.
