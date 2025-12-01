Lenker (26) kracht mit Pkw gegen Mauer und Laterne

Der Lenker des Kleinlasters war auf der Hauptstraße der Walgaugemeinde unterwegs, als ihm auf seiner Seite plötzlich ein Fahrzeug entgegenkam. Der junge Mann versuchte noch, nach rechts auszuweichen, krachte aber in eine Gartenmauer. Anschließend riss er das Steuer nach links und prallte mit seinem Wagen gegen einen Lichtmast. Wenig später blieb sein Fahrzeug in einer Wiese stehen.