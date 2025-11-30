Vorteilswelt
Schneiders Brille

Heuer nix Weihnachten!

Vorarlberg
30.11.2025 15:30
Einen kleinen Christbaum, das hätte der sparsame Schorsch auch billiger haben können – nämlich ...
Einen kleinen Christbaum, das hätte der sparsame Schorsch auch billiger haben können – nämlich legal.

Autor Robert Schneider schaut sich in seiner Nachbarschaft um und findet dort Weihnachtsmuffel ebenso wie Christmas-Fanatiker. Oder gehts dabei doch nur um die tollste Beleuchtung? 

Der Schorsch nimmt heuer nicht an den Lichterkettenorgien teil, die seit Mitte November die Häuserfassaden in unserem Land verunstalten. In und vor seiner Butze bleibt es dunkel. „For sure!“, hat er zu seiner Lisbeth gesagt. „Ich zünde nicht eine Kerze an.“ Lisbeth ist wütend. Hat so einen Hals, weil die Bitschis schon die ganze Ligusterhecke mit Leuchtketten entflammt haben. Jetzt sind sie gerade dabei, einen neonweiß glimmenden Nikolaus im Schlitten vom Schornstein aus in den Garten zuckeln zu lassen und wieder zurück. Hoffentlich bricht er sich alle Knochen, hat sich Schorsch gedacht, als er den Bitschi auf dem Dach hantieren sah.

Lisbeth wird ihres Lebens nicht mehr froh. „So gar keine Adventstimmung?“ – „Denk ökologisch und ökonomisch“, belehrt sie der Schorsch. „Was der Vorarlberger jetzt an Energie verlocht, könnte im Landhaus für die KI eingesetzt werden. Dann würden die Politiker endlich besseres Deutsch sprechen.“ Lisbeth zeigt ihm den Vogel.

Einen Grund hat die Verweigerung allerdings. Als es nämlich mir nichts, dir nichts zu schneien anfing, übermannten den Schorsch weihnachtliche Gefühle. Er nahm den Fuchsschwanz, ging in den Wald und fällte eine kleine Tanne. Die wollte er im Garten aufstellen und Krömle dranhängen. Die Großmutter hatte das getan, damit die Kinder im Advent eine Vorfreude auf Weihnachten bekommen.

„For sure!“
Er sägte drauflos, und ein Mensch im Lodenmantel stand plötzlich neben ihm – der Förster. „150 Euro Strafe Minimum“, schnauzte der Lodenmantel. Jetzt wartet Schorsch bange auf den eingeschriebenen Brief. Bei ihm wird es im Advent nicht glitzern. Am Heiligen Abend wird er in der Mette „Stille Nacht“ singen, eine Träne unterdrücken und dann früh ins Bett gehen. „For sure!“

Porträt von Robert Schneider
Robert Schneider
Vorarlberg
