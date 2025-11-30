Heuer nix Weihnachten!

Der Schorsch nimmt heuer nicht an den Lichterkettenorgien teil, die seit Mitte November die Häuserfassaden in unserem Land verunstalten. In und vor seiner Butze bleibt es dunkel. „For sure!“, hat er zu seiner Lisbeth gesagt. „Ich zünde nicht eine Kerze an.“ Lisbeth ist wütend. Hat so einen Hals, weil die Bitschis schon die ganze Ligusterhecke mit Leuchtketten entflammt haben. Jetzt sind sie gerade dabei, einen neonweiß glimmenden Nikolaus im Schlitten vom Schornstein aus in den Garten zuckeln zu lassen und wieder zurück. Hoffentlich bricht er sich alle Knochen, hat sich Schorsch gedacht, als er den Bitschi auf dem Dach hantieren sah.