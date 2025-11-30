Slalom-Spezialist zeigt auch im Riesenslalom auf

Von Platz 30 auf Rang 15

Ganz anders die Stimmungslage bei Jakob Greber: Der Slalom-Spezialist, der nach den Rängen drei und zwei bei der Skandinavien-Tournee aktuell die Europacup-Gesamtwertung anführt, war mit seinem gestrigen 15. Rang in Hippach durchaus zufrieden. „Im ersten Lauf bin ich ein bisschen zu verhalten gefahren, hatte dann aber das Glück, dass ich auf 30 zu landen“, resümierte der 22-Jährige. „Im Finale hatte ich dann eine Top-Piste und wenn wir so eng beieinander liegen, kann es dann schon mal sein, dass man einen ordentlichen Satz nach vorne macht.“ Das gelang dem Head-Piloten mit der zweitbesten Zeit eindrucksvoll.