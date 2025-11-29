US-Magier pflanzte sich Mikrochip für Tricks ein

Vor ein paar Jahren beschloss Wang dann, den Chip für neue Tricks aufzurüsten: „Ich habe ihn umprogrammiert, damit er sich mit einer Online-Bild-Sharingplattform verbinden konnte“. Das funktionierte erst perfekt – bis die Verbindung zwischen Mikrochip und Plattform vor ein paar Wochen plötzlich den Geist aufgab. Als Wang sich in den Chip einloggen und das Problem beheben wollte, „habe ich zu meinem Entsetzen festgestellt, dass ich das Passwort einfach nicht mehr wusste und nicht in den Chip hineinkam.“