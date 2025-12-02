Adam und Eva zwischen Fels und Müllhalde

Sehr herausfordernd für die Akteure ist das paradiesische Bühnenbild von Heike Vollmer, das zwischen Felsenlandschaft und Müllhalde changiert.

Fazit: Eine zu Diskussionen anregende Deutung. Mit der Vertreibung aus dem Paradies beginnt ja die Selbstbefreiung des Menschen, aber auch die Uhr – und damit eine Lebenszeit, die mit dem Tod endet – beginnt zu ticken! Eine spannende, nicht ganz jugendfreie Geschichte … frenetischer Applaus für die Darsteller und die Musiker. Es gibt nur noch fünf Termine bis 27. Dezember.