Theater Phönix: Liederabend über die Habgier

Am Beginn ist das Publikum eingeladen, „Nunarput utoqqarsuanngoravit“ mitzusingen! Es ist die Hymne Grönlands. Im Abend „Die sieben Todsünden: Habgier“ wird sie zum Aufruf für den Schutz der Welt, in der ein Mächtiger dieses Land haben will, und auch das Land Venezuela, und noch ein Land, und noch eins, und, und.