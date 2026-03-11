Theater Phönix: Liederabend über die Habgier

Das Linzer Theater Phönix verfolgt heuer eine Serie zum Thema „Todsünden“. Der dritte Teil ist ein Liederabend, der sich dem wohl tödlichsten Übel der Welt widmet: Der Habgier. Johanna Egger und Theo Helm singen und spielen dagegen an.
Am Beginn ist das Publikum eingeladen, „Nunarput utoqqarsuanngoravit“ mitzusingen! Es ist die Hymne Grönlands. Im Abend „Die sieben Todsünden: Habgier“ wird sie zum Aufruf für den Schutz der Welt, in der ein Mächtiger dieses Land haben will, und auch das Land Venezuela, und noch ein Land, und noch eins, und, und.
„Gebt die Waffen aus der Hand!“, singt Egger dagegen an, wissend, dass ihr Ruf verhallt. In Theo Helms „The Super Wizard Stardust“ geht es um einen Superhelden mit Allmachtsfantasien. Habgier, die mit Immobilien einhergeht, bis hin zum „Urlaubsparadies in Gaza“, verarbeitet Helm dagegen zur Ballade „Vampire Ghost Building“
Zitate berühmter Männer fahren zwischen den Liedern und Balladen durch Mark und Bein. Ob Lieder gegen den Krieg oder ein Song über männliches Ego: Egger lebt ihre Songs mit einer Stimme, die zart vibriert und ein großes Volumen über mehrere Oktaven besitzt. Helm brilliert beim Cover des Tiger-Lillies Songs „Avarice“, die ultimative Verdammnis der Habgier.
Begeisterter Applaus im Linzer Theater Phönix für einen theatralischen Musikabend, der alle Register zur Todsünde Habgier zieht. Nächste Termine: 12. und 19. März.
