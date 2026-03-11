Im Vollrausch Nachtschwärmer mit Axt verfolgt

„Für Gegend nicht unüblich“

Einen Zeugen auf der anderen Straßenseite der Wienerstraße ließ die Situation hingegen eher kalt. „Für mich wirkte das nicht wirklich bedrohlich, eher ,Pack schlägt sich, Pack verträgt sich‘. Ich habe gesehen, dass der hintere stark betrunken war, und hätte nicht geglaubt, dass der überhaupt etwas trifft mit dem Gegenstand, den er da in der Hand hatte“, so der Techniker, der die Situation für eine harmlose Szene-Streiterei hielt. Überhaupt seien solche übertriebenen Drohgebärden in dieser Gegend keine Seltenheit – den 54-Jährigen hingegen hatte die pure Todesangst gepackt – nur einen Tag vor seinem Geburtstag.