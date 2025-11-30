Ina Regen: „Habt große Herzen und Neugierde“

Große Botschaften, die jeder versteht

Konsequent singt sie in OÖ-Mundart, konstant bleibt ihre Botschaft: „Kalts Wasser wird ned wärmer“, die Aufforderung, Neues zu wagen und ins kalte Wasser zu springen, verpackt in Lieder auf dem Weg zur Selbstfindung. „Hoam“ berührt speziell in Linz mit Einsprengseln aus der OÖ-Landeshymne. Sie preist ihr inneres Seelendorf, singt von Tiefe und Wert der kleinen Dinge, weiß „Jeder Umweg is a a Weg“, nachdenklich und leise bis fröhlich und frech, voller Emotionen, hoch musikalisch.