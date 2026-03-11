„Manchmal ist unser Einsatz zu selbstverständlich“

Mehr Reservisten, weniger Aktive

Die Sorgenfalten sind zwar noch nicht tief, aber der demografische Wandel beschäftigt auch die Feuerwehren. So steigt die Zahl der Kameraden im Reserverstand – also über 65 Jahre – seit zehn Jahren kontinuierlich, während die Zahl der Aktiven nach einem Höchststand von 66.296 im Jahr 2021 nun rückläufig ist und aktuell bei 62.093 steht. Da sich aber die Jungfeuerwehr aktuell mit 13.725 auf einem Rekordniveau befindet, gibt´s hier Hoffnung. „Wir arbeiten jetzt daran, dass ein großer Teil der Jungen dann auch in den Aktivstand übertritt und dem System erhalten bleibt“, sagt Mayer.