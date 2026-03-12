Diebe machten auch vor Pfarrheim nicht halt

Noch ungeklärt ist ein Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pfarrheimes in Schwarzenberg, der sich zwischen dem 10. März 2026, 15 Uhr und 11. März, 17:35 Uhr ereignete. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufzwicken eines Vorhangschlosses in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege zu einer Terrassentür. Diese öffneten sie gewaltsam und drangen so in die Küche ein.

Bargeld und Sparbücher gestohlen

Diese und auch das Wohnzimmer durchsuchten sie, ehe sie nach Aufbrechen einer weiteren Tür in das Pfarrbüro gelangten. Aus diesem stahlen die Unbekannten Bargeld und Sparbücher. Danach brachen sie eine weitere Tür auf. In diesen Räumlichkeiten wurde jedoch nichts mehr gestohlen. Von den Unbekannten fehlt derzeit jede Spur.