Diebe machten auch vor Pfarrheim nicht halt

Es ist zwar keine Kirche, aber dennoch religiös behaftet. Unbekannten Dieben war das egal, als sie zwischen Dienstag und Mittwoch in das Pfarrheim in Schwarzenberg am Böhmerwald einstiegen. Bargeld und Sparbücher nahmen sie mit, Spuren ließen sie keine da – nun ermittelt die Polizei gegen Unbekannt.
Noch ungeklärt ist ein Einbruch in die Räumlichkeiten eines Pfarrheimes in Schwarzenberg, der sich zwischen dem 10. März 2026, 15 Uhr und 11. März, 17:35 Uhr ereignete. Die bislang unbekannten Täter gelangten durch Aufzwicken eines Vorhangschlosses in den Pfarrgarten. Von dort gingen sie über eine kleine Stiege zu einer Terrassentür. Diese öffneten sie gewaltsam und drangen so in die Küche ein.
Bargeld und Sparbücher gestohlen
Diese und auch das Wohnzimmer durchsuchten sie, ehe sie nach Aufbrechen einer weiteren Tür in das Pfarrbüro gelangten. Aus diesem stahlen die Unbekannten Bargeld und Sparbücher. Danach brachen sie eine weitere Tür auf. In diesen Räumlichkeiten wurde jedoch nichts mehr gestohlen. Von den Unbekannten fehlt derzeit jede Spur.
