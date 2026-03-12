Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Politische Debatte

Airport und Kasberg: Rettungsaktionen im Landtag

Oberösterreich
12.03.2026 09:02
Das Land OÖ gibt bis zu 36 Millionen Euro aus, um eine Linienverbindung zwischen Linz und ...
Das Land OÖ gibt bis zu 36 Millionen Euro aus, um eine Linienverbindung zwischen Linz und Frankfurt sicherzustellen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Für den Linzer Flughafen gibt die Politik 36 Millionen frei, auch für das Skigebiet im Almtal soll ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag fließen. Darüber wird heute im Landtag diskutiert. 

0 Kommentare

Die Budgets sind knapp, die Lust am Geldausgeben aber groß: Bei der heutigen Sitzung des Landtags steht eine Investition des Landes im Fokus, die einerseits als nötig gesehen wird, andererseits als deutlich zu hoch: Innerhalb von vier Jahren schießt das Land 36 Millionen Euro zu, um eine Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt zu ermöglichen.

Dazu möchte der Klubchef der Grünen, Severin Mayr, vom zuständigen Regierungsmitglied Markus Achleitner (ÖVP) etwa wissen, was man zu tun gedenkt, um die Zahl der Passagiere so zu erhöhen, dass der Airport wirtschaftlich tragfähig geführt werden kann. Die Öko-Partei kritisiert die Mega-Subvention und befürchtet ein Fass ohne Boden.

Landesmillionen hat Schwarz-Blau auch für die Rettung des Skigebiets Kasberg versprochen. Der Jubel darüber ist groß, wie viel diese Übernahme durch die landeseigene Seilbahnholding aber kostet, ist noch nicht absehbar – was Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer in einer mündlichen Anfrage thematisiert. Er möchte ebenfalls von ÖVP-Landesrat Markus Achleitner wissen: „Von welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf für Übernahme und Absicherung des Betriebs des Skigebiets geht die Landesregierung aus?“ Eine Antwort ist unwahrscheinlich. In Politikkreisen ist von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag die Rede. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
12.03.2026 09:02
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
320.303 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
183.333 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
157.276 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1692 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1444 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1261 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Oberösterreich
Politische Debatte
Airport und Kasberg: Rettungsaktionen im Landtag
Krone Plus Logo
200 Jobs gerettet?
Linzer Pleite-Chemiefirma steht vor dem Verkauf
Mitten in der Stadt
73-jähriger Betrunkener fuhr der Polizei davon
Krone Plus Logo
Wirbel um die PVA
„Gutachterin hat die Befunde lächerlich gemacht“
„Krone“-Interview
Unheiligs Graf: „Mein Wort hat immer Gewicht“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf