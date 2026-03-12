Airport und Kasberg: Rettungsaktionen im Landtag

Für den Linzer Flughafen gibt die Politik 36 Millionen frei, auch für das Skigebiet im Almtal soll ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag fließen. Darüber wird heute im Landtag diskutiert.
Die Budgets sind knapp, die Lust am Geldausgeben aber groß: Bei der heutigen Sitzung des Landtags steht eine Investition des Landes im Fokus, die einerseits als nötig gesehen wird, andererseits als deutlich zu hoch: Innerhalb von vier Jahren schießt das Land 36 Millionen Euro zu, um eine Flugverbindung zwischen Linz und Frankfurt zu ermöglichen.
Dazu möchte der Klubchef der Grünen, Severin Mayr, vom zuständigen Regierungsmitglied Markus Achleitner (ÖVP) etwa wissen, was man zu tun gedenkt, um die Zahl der Passagiere so zu erhöhen, dass der Airport wirtschaftlich tragfähig geführt werden kann. Die Öko-Partei kritisiert die Mega-Subvention und befürchtet ein Fass ohne Boden.
Landesmillionen hat Schwarz-Blau auch für die Rettung des Skigebiets Kasberg versprochen. Der Jubel darüber ist groß, wie viel diese Übernahme durch die landeseigene Seilbahnholding aber kostet, ist noch nicht absehbar – was Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer in einer mündlichen Anfrage thematisiert. Er möchte ebenfalls von ÖVP-Landesrat Markus Achleitner wissen: „Von welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf für Übernahme und Absicherung des Betriebs des Skigebiets geht die Landesregierung aus?“ Eine Antwort ist unwahrscheinlich. In Politikkreisen ist von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag die Rede.
