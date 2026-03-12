Airport und Kasberg: Rettungsaktionen im Landtag

Landesmillionen hat Schwarz-Blau auch für die Rettung des Skigebiets Kasberg versprochen. Der Jubel darüber ist groß, wie viel diese Übernahme durch die landeseigene Seilbahnholding aber kostet, ist noch nicht absehbar – was Neos-Klubobmann Felix Eypeltauer in einer mündlichen Anfrage thematisiert. Er möchte ebenfalls von ÖVP-Landesrat Markus Achleitner wissen: „Von welchem Gesamtinvestitions- und Finanzierungsbedarf für Übernahme und Absicherung des Betriebs des Skigebiets geht die Landesregierung aus?“ Eine Antwort ist unwahrscheinlich. In Politikkreisen ist von einem mittleren zweistelligen Millionenbetrag die Rede.