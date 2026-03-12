73-jähriger Betrunkener fuhr der Polizei davon

Führerschein liegt in Tschechien

Nach einiger Zeit hielt der Mann doch an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab er an, dass sein Führerschein abgelaufen sei und sich in Tschechien befinde, er habe nur ein Bier getrunken. Letzteres konnte sich durch den Alkotest nicht bestätigen lassen: Dieser zeigte 1,38 Promille an – jetzt folgen mehrere Anzeigen.