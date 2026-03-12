73-jähriger Betrunkener fuhr der Polizei davon

In diesem Alter sind die meisten Autofahrer schon etwas gemütlicher unterwegs. Doch ein 73-Jähriger wollte sich in Wels nicht von der Polizei stoppen lassen – und wusste auch, warum. Doch die Flucht dauerte nicht lange und jetzt gibt's für den Senior viel Ungemach.
Gleich mehrere Verwaltungsübertretungen beging ein 73-jähriger Deutscher aus Gallspach am Mittwochabend im Stadtgebiet von Wels. Der Pensionist war gegen 22 Uhr mit seinem Opel auf der Innviertler Bundesstraße Richtung Krenglbach unterwegs, wo bei einer Seitenstraße eine Polizeistreife zu diesem Zeitpunkt Geschwindigkeitsmessungen durchführte.
Unsichere Fahrweise
Bei erlaubten 70 km/h wurde der Mann mit Tempo 116 gemessen. Daraufhin nahmen die Beamten die Nachfahrt mit Blaulicht auf. Darauf reagierte der Lenker aber nicht und er fuhr zunächst unbeirrt weiter. Bei der Nachfahrt erkannten die Polizisten, dass der Wagen sehr unsicher gelenkt wurde.
Führerschein liegt in Tschechien
Nach einiger Zeit hielt der Mann doch an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab er an, dass sein Führerschein abgelaufen sei und sich in Tschechien befinde, er habe nur ein Bier getrunken. Letzteres konnte sich durch den Alkotest nicht bestätigen lassen: Dieser zeigte 1,38 Promille an – jetzt folgen mehrere Anzeigen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.