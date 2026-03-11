Vier Grand-Slam-Champions und eine Olympiasiegerin

„Eine Olympiasiegerin im Olympiazentrum – das haben wir nicht alle Tage“, freute sich Sportlandesrat Markus Achleitner, dass Skeleton-Heldin Janine Flock bei der Tennis-Pressekonferenz des Upper Austria Ladies Linz (5. – 12. April im Design Center) mit dabei war. Denn die 36-Jährige wurde Turnierbotschafterin gewonnen, wird bei der im Rahmen des WTA 500-Events steigenden FE&MALE Sports Conference „Advantage Ladies“ als Speakerin fungieren. „Frauen- und Mädchensport liegen mir sehr am Herzen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Stimme etwas bewirken kann“, sagt Flock, die in Linz in Gesellschaft vieler Stars sein wird!