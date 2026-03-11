Vier Grand-Slam-Champions und eine Olympiasiegerin

Das wird ein packendes Tennis-Fest! Das Upper Austria Ladies im Linzer Design Center kann für die von 5. – 12. April steigende 35. Auflage mit einem starken Feld aufwarten: Neben vier Ex-Grand-Slam-Champions, einer ehemaligen Nr. 1 der Welt und den vier besten ÖTV-Damen kommt als Stargast auch Olympiasiegerin Janine Flock.
„Eine Olympiasiegerin im Olympiazentrum – das haben wir nicht alle Tage“, freute sich Sportlandesrat Markus Achleitner, dass Skeleton-Heldin Janine Flock bei der Tennis-Pressekonferenz des Upper Austria Ladies Linz (5. – 12. April im Design Center) mit dabei war. Denn die 36-Jährige wurde Turnierbotschafterin gewonnen, wird bei der im Rahmen des WTA 500-Events steigenden FE&MALE Sports Conference „Advantage Ladies“ als Speakerin fungieren. „Frauen- und Mädchensport liegen mir sehr am Herzen. Ich hoffe, dass ich mit meiner Stimme etwas bewirken kann“, sagt Flock, die in Linz in Gesellschaft vieler Stars sein wird!
Starkes Feld trotz Terminkollision
Denn obwohl parallel Spielerinnen aus 60 Nationen beim Billie Jean King Cup spielen werden und die Sandplatzsaison lang wird, kommt gleich zum Auftakt ein Top-Feld nach Oberösterreich – mit vier ehemalige Grand-Slam-Champions: Emma Raducanu, die 2021 nach ihrem US-Open-Sieg bereits in Linz zu Gast war und gleich ihr erstes Match verlor. Dazu schlagen die beiden Wimbledon-Siegerinnen Marketa Vondrousova (2023) und Barbora Krejcikova (2024), die French-Open-Siegerin 2017, Jelena Ostapenkos sowie die ehemalige Nr. 1 der Welt, Karolina Pliskova in Oberösterreich auf!
Potapowa wäre aktuell nicht im Hauptbewerb
Das Feld ist so dicht, dass Neo-Österreicherin Potapowa (Nr. 91 der Welt) Stand jetzt nicht im Hauptfeld wäre. „Hoffentlich schafft Julia Grabher den Cut noch“, sagt Sandra Reichel über die Nr. 79 der Welt. Die Turnierchefin arbeitet gemeinsam mit ihrem Vater Peter-Michael, der wie in Dubai auch in Miami noch werben wird, daran, noch einen Star zu holen!
Erstmals seit 2008 vier Österreicherinnen im Hauptbewerb?
Vier Wild Cards gibt’s beim WTA-500-Event zu vergeben, bei dem Österreichs Tennis-Fans erstmals seit 2008 vier ÖTV-Damen im Hauptbewerb erleben könnten: Haben doch neben Grabher und Potapowa auch der 18-jährige Rising Star Lilli Tagger (WTA119) sowie Sinja Kraus (WTA107) zugesagt.
Übertragungen in mehr als 150 Länder
„Neuer Termin, neuer Belag, neue Ära! Nicht nur in Sachen Sport, sondern auch gesellschaftlich ist das Upper Austria Ladies ein wichtiges Turnier, das zudem in die Welt hinaus wirkt. Damentennis verfügt über eine enorme Strahlkraft und rückt unser Bundesland unter anderem bei Übertragungen in mehr als 150 Länder in den Fokus der internationalen Tennis-Szene“, freut sich Sportlandesrat Achleitner auf die bereits 35. Auflage des Traditionsturniers. Am 5. April erfolgt der erste Aufschlag...
