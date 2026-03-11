Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lenker leicht verletzt

Wegen Reh stürzte Lkw über Böschung hinunter

Oberösterreich
11.03.2026 16:00
Der Unfall in Nettingsdorf soll durch ein Reh ausgelöst worden sein.
Der Unfall in Nettingsdorf soll durch ein Reh ausgelöst worden sein.(Bild: Kerstin Wassermann)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

„Ein Reh war auf der Straße und ich musste das Steuer verreißen“ – so erklärte ein Lkw-Fahrer (54), warum er bei Nettingsdorf in OÖ die Herrschaft über seinen Tieflader verloren hatte und damit drei Meter über eine Böschung gestürzt war. Für die Bergung benötigen die Feuerwehren zwei Kräne.

0 Kommentare

Der 54-jährige Niederländer lenkte am Mittwochmorgen gegen 6.15 Uhr seinen Lkw auf der Ritzlhofstraße Richtung Ansfelden. Plötzlich lief vor ihm – laut seinen Aussagen – ein Reh vor dem Tieflader über die Fahrbahn, woraufhin der 54-Jährige seinen Lkw verriss, um eine Kollision mit dem Reh zu verhindern.

Kontrolle verloren
Durch dieses Ausweichmanöver verlor der Mann die Kontrolle über den von ihm gelenkten Sattelzug und stürzte links einen etwa drei Meter tiefen Hang hinab. Das Schwerfahrzeug kollidierte dabei mit einem Baum und kam schließlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand.

Der 54-Jährige wurde leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Sattelzugfahrzeug befreien. Er wurde in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Die Bergung des Sattelzuges wurde mit zwei Bergekränen durchgeführt. Für die Dauer der Bergung war die Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
11.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Shetty zu ORF-Spitze:
„Zählen soll, was man kann – nicht wen man kennt“
Der Sportwagenbauer Porsche hat im Vorjahr einen massiven Einbruch des Gewinns erlitten. Nun ...
Gewinn eingebrochen
Neuer Porsche-Chef will weitere Stellen streichen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
316.868 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
269.331 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
179.849 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1806 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1375 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1231 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Mehr Oberösterreich
Starkes Feld in Linz
Vier Grand-Slam-Champions und eine Olympiasiegerin
„Dort nicht unüblich“
Im Vollrausch Nachtschwärmer mit Axt verfolgt
Lenker leicht verletzt
Wegen Reh stürzte Lkw über Böschung hinunter
Sarajevo-Stück
Sara Ostertag: „Wenn die Normalität zerbricht“
Feuerwehr-Bilanz:
„Manchmal ist unser Einsatz zu selbstverständlich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf