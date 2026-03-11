Wegen Reh stürzte Lkw über Böschung hinunter

„Ein Reh war auf der Straße und ich musste das Steuer verreißen“ – so erklärte ein Lkw-Fahrer (54), warum er bei Nettingsdorf in OÖ die Herrschaft über seinen Tieflader verloren hatte und damit drei Meter über eine Böschung gestürzt war. Für die Bergung benötigen die Feuerwehren zwei Kräne.