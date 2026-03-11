59-jähriger Arbeiter wurde nach Sturz bewusstlos

Schwerer Arbeitsunfall in Hörsching in OÖ. Am Mittwoch wollte ein 59-Jähriger aus Julbach einen Lkw gerade mit Paletten mit Betonplatten beladen. Dabei stürzte er von der Ladekante eigentlich nur einen Meter ab. Er schlug aber so unglücklich auf dem Asphalt auf, dass er bewusstlos liegen blieb.
Der 59-Jährige aus Julbach belud gegen 15.30 Uhr bei einer Firma in Hörsching eigenständig seinen Lkw mit Betonplatten. Zur Sicherung der gestapelten Platten stellte sich der 59-Jährige auf die äußere Kante der Ladefläche, hielt sich an den Verstrebungen fest und versuchte diese durch Rüttelbewegungen zu positionieren.
Kollegin rief sofort Rettung
Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Mann den Halt, fiel aus etwa einem Meter Höhe rücklings auf den Asphalt und verlor durch den Aufprall das Bewusstsein. Der Unfall wurde von einer in der Nähe arbeitenden Lkw-Fahrerin bemerkt. Sie setzte sofort die Rettungskette in Gang und leistete gemeinsam mit weiteren Mitarbeitern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe.
Ins UKH geflogen
Beim Eintreffen der Polizisten war der 59-Jährige bereits wieder bei Bewusstsein. Der 59-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Rettungshubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz geflogen.
