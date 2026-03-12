Grünes Licht für Stromleitung durchs Mühlviertel

Die Prüfung hat 21 Monate in Anspruch genommen. Es wurden zahlreiche Auflagen erteilt. So müssen beispielsweise für jeden von Fledermäusen besiedelten Baum, der entfernt wird, drei seminatürliche Fledermaushöhlen im Umfeld angebracht oder Ameisenhügel geschont werden. Die öffentliche Kundmachung der Entscheidung soll in den kommenden Tagen erfolgen, berichten die „OÖN“. Zwei Wochen danach beginnt die vierwöchige Rechtsmittelfrist zu laufen.