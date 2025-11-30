Probeführerscheinbesitzer hatte 2,22 Promille

Rechts von der Fahrbahn abgekommen

Im Ortsgebiet Weifersdorf, Gemeinde Piberbach, verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben. Dabei überfuhr und beschädigte er eine Verkehrsleiteinrichtung. Die beiden 19-Jährigen wurden dabei nicht verletzt. Ein Alkomattest beim Lenker ergab 2,22 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.