Probeführerscheinbesitzer hatte 2,22 Promille

Mit 2,22 Promille intus baute ein 19-Jähriger am Sonntag früh mit Mamas Auto in Oberösterreich einen Unfall. Der junge Schluckspecht muss nun wohl zur Nachschulung.
Der 19-jährige Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Linz-Land fuhr am Sonntag gegen 4.30 Uhr mit dem Auto seiner Mutter auf der L1372, Schiedlberger Landesstraße aus Richtung Neuhofen an der Krems kommend Richtung Schiedlberg. Im Wagen befand sich auf dem Beifahrersitz sein 19-jähriger Freund aus dem Bezirk Steyr-Land.
Rechts von der Fahrbahn abgekommen
Im Ortsgebiet Weifersdorf, Gemeinde Piberbach, verlor der Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn in den Straßengraben. Dabei überfuhr und beschädigte er eine Verkehrsleiteinrichtung. Die beiden 19-Jährigen wurden dabei nicht verletzt. Ein Alkomattest beim Lenker ergab 2,22 Promille. Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.