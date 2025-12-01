Schäferhündin biss jungen Fußgeher in das Bein

Der 59-Jährige war am Samstag gegen 16.45 Uhr in seiner Heimatgemeinde Prambachkirchen mit seiner Schäferhündin, die er an der Leine führte, spazieren, als ihm ein 17-jähriger Einheimischer entgegenkam. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund biss der Vierbeiner den Bursch in das rechte Bein.