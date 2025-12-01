Schäferhündin biss jungen Fußgeher in das Bein

Sie wollte nicht spielen, sondern zubeißen: Warum eine Schäferhündin am Wochenende plötzlich einen entgegenkommenden Jugendlichen in sein rechtes Bein biss, ist völlig unklar. Der verletzte Bursch musste im Krankenhaus verarztet werden.
Der 59-Jährige war am Samstag gegen 16.45 Uhr in seiner Heimatgemeinde Prambachkirchen mit seiner Schäferhündin, die er an der Leine führte, spazieren, als ihm ein 17-jähriger Einheimischer entgegenkam. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund biss der Vierbeiner den Bursch in das rechte Bein.
Von Mutter ins Spital gebracht
Der verletzte Jugendliche wurde von seiner Mutter ins Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Der Hundehalter muss mit einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung rechnen.
