Hüttenwirt: „Stunden hab´ ich nie aufgeschrieben“

Besucherandrang vom Wetter abhängig

„Wenn es schön ist, kommen bis zu 400 Gäste täglich, wenn nicht, dann drei Leute in zwei Tagen oder gar niemand“, sagt der Hüttenwirt. Das sei auch herausfordernd, was die Bestellmenge an Lebensmitteln betrifft, die einmal monatlich mit dem Helikopter auf den Berg gebracht werden. Denn mit dem Auto ist die Hütte nicht erreichbar, ein Besuch mit einem durchschnittlich dreistündigen Fußmarsch verbunden. Was sich in den vergangenen Jahren verändert hat? „Der Andrang am Berg ist größer geworden, aber es sind auch die Kosten gestiegen“, so der 54-Jährige.