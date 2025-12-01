Bei Kontrolle verbotene Pyrotechnik entdeckt

Es geht schon wieder los, dabei hat der Dezember gerade begonnen: Bei Kontrollen am Grenzübergang Weigetschlag fanden Polizisten bei einem jungen Salzburger Pyrotechnik der Kategorie F3 und zwei Taser, die als Taschenlampen getarnt waren.
Am Sonntag führte eine Streife Einreisekontrollen am Grenzübergang in Weigetschlag durch. Gegen 15.45 Uhr wurde ein Pkw einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Pyrotechnik der Kategorie F3 und zwei Taser, getarnt als Taschenlampen, feststellen.
Vorläufiges Waffenverbot
Der Beifahrer, ein 22-jähriger Salzburger, gab an, dass die verbotenen Gegenstände ihm gehören. Die verbotenen Waffen und Pyrotechnik wurden sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und Bezirksverwaltungsbehörde folgen.
