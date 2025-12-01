Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

An Grenzübergang

Bei Kontrolle verbotene Pyrotechnik entdeckt

Oberösterreich
01.12.2025 11:02
Bei einer Grenzkontrolle in Weigetschlag wurde die verbotene Fracht entdeckt
Bei einer Grenzkontrolle in Weigetschlag wurde die verbotene Fracht entdeckt(Bild: Landespolizeidirektion Oberoeste)

Es geht schon wieder los, dabei hat der Dezember gerade begonnen: Bei Kontrollen am Grenzübergang Weigetschlag fanden Polizisten bei einem jungen Salzburger Pyrotechnik der Kategorie F3 und zwei Taser, die als  Taschenlampen getarnt waren.

0 Kommentare

Am Sonntag führte eine Streife Einreisekontrollen am Grenzübergang in Weigetschlag durch. Gegen 15.45 Uhr wurde ein Pkw einer routinemäßigen Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Pyrotechnik der Kategorie F3 und zwei Taser, getarnt als Taschenlampen, feststellen.

Vorläufiges Waffenverbot
Der Beifahrer, ein 22-jähriger Salzburger, gab an, dass die verbotenen Gegenstände ihm gehören. Die verbotenen Waffen und Pyrotechnik wurden sichergestellt. Ein vorläufiges Waffenverbot wurde ausgesprochen. Eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft und Bezirksverwaltungsbehörde folgen.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
GrenzübergangStreifePyrotechnik
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Aufnahmen aus einem Polizeihubschrauber zeigen den Ort der nassen Festnahme.
In Whirlpool versteckt
England: Nasse Autodiebe aus dem Verkehr gezogen
Der Gründungskongress der neuen Parteijugend wurde von Protesten begleitet. Prominent auf ...
Erinnerte an Hitler
Kandidat „hat in der AfD nichts verloren“
Papst Leo XIV. (Mitte) mit Muezzin Musa Asgin Tunca (dritter von links), Istanbuls Mufti ...
Pontifex in Socken
Papst Leo XIV. besuchte Blaue Moschee in Istanbul
Viele freundschaftliche Gesten zwischen Wladimir Putin und Viktor Orbán während ihres Treffens ...
„Alles erreicht“
Orbáns Minister frohlockt nach Besuch bei Putin
Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Bund, Länder und Gemeinden geeinigt.
„Sanierung gelingt“
Stabilitätspakt: Einigung mit Vorteil für Länder
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Ermordet und verscharrt: Stefanie lag tot in Wald
249.504 mal gelesen
Der Verdächtige wurde die vergangenen Tage stundenlang von der Polizei befragt.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
139.859 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Fußball International
Marko Arnautovic, der stolze Familienvater
128.107 mal gelesen
Marko Arnautovic, links im Dress von Roter Stern Belgrad, rechts mit Frau und Kindern
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Innenpolitik
Kickl fordert eigenen „Österreich-Korb“ vom Handel
618 mal kommentiert
Kickl will nun Lebensmittel des täglichen Bedarfs und aus der Region zum stabilen Preis bei ...
Mehr Oberösterreich
Liga-Finanzkennzahlen
Minus für zwei Klubs, Sturm mit größtem Überschuss
Viele Frauen betroffen
Starkes Plus: Ein Viertel mehr Langzeitarbeitslose
Völlig unerwartet
Schäferhündin biss jungen Fußgeher in das Bein
An Grenzübergang
Bei Kontrolle verbotene Pyrotechnik entdeckt
Bus gegen Lkw
Prozess um Horror-Unfall mit zwei Todesopfern
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf