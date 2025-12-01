Starkes Plus: Ein Viertel mehr Langzeitarbeitslose

Insgesamt 37.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind aktuell auf Jobsuche – ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres. Besonders Frauen sind mit einem Anstieg von 7,7, Prozent betroffen. Insgesamt beträgt die Arbeitslosenquote im Land ob der Enns damit 5,1 Prozent, wie das AMS am Montag bekannt gab. Das ist zwar wiederum ein Anstieg, aber die niedrigste Quote aller Bundesländer. Der Österreich-Schnitt liegt bei 7,5 Prozent.