Starkes Plus: Ein Viertel mehr Langzeitarbeitslose

Bei den Arbeitslosenzahlen geht es weiter nur nach oben: Im November stieg die Zahl der Jobsuchenden in Oberösterreich um 3,9 Prozent. Bei den Langzeitbeschäftigungslosen – sie suchen seit mehr als einem Jahr – war das Plus mit 26,6 Prozent besonders groß.
Insgesamt 37.000 Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher sind aktuell auf Jobsuche – ein Plus von 3,9 Prozent im Vergleich zum November des Vorjahres. Besonders Frauen sind mit einem Anstieg von 7,7, Prozent betroffen. Insgesamt beträgt die Arbeitslosenquote im Land ob der Enns damit 5,1 Prozent, wie das AMS am Montag bekannt gab. Das ist zwar wiederum ein Anstieg, aber die niedrigste Quote aller Bundesländer. Der Österreich-Schnitt liegt bei 7,5 Prozent.
Ins Auge sticht jedoch der große Anstieg der Langzeitarbeitslosen, die seit mehr als einem Jahr auf Jobsuche sind. Ihre Anzahl stieg im Jahresvergleich um mehr als ein Viertel (26,6 Prozent) auf rund 10.000 Menschen.
„Betrifft zum überwiegenden Teil Frauen“
„Der Gesamtanstieg der Arbeitslosigkeit betrifft zum überwiegenden Teil Frauen aus den Bereichen Handel, Büro und Reinigung. Dies ist zurückzuführen auf die nach wie vor stattfindenden Restrukturierungsmaßnahmen in bestimmten Wirtschaftsbereichen. Dies führt trotz Intensivierung von Schulungs- und Weiterqualifizierungsangeboten durch das AMS zu einer Zunahme der Langzeitbeschäftigungslosigkeit quer über alle Ausbildungsniveaus“ kommentiert Iris Schmidt, Landesgeschäftsführerin des AMS OÖ, die neuen Zahlen.
Besonders hoch ist die Arbeitslosenquote traditionell in den Statutarstädten Steyr (7,6%), Linz (7,2%) und Wels (6,7%). Die niedrigste Quote weist der Bezirk Rohrbach mit 2,3 Prozent auf.
