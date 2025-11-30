ÖVP-Hausordnung statt roter Vertrag für Österreich

Schwarz-Blau will Zügel anziehen

An diesem Punkt lässt sich gut erkennen, wie die Landeskoalition aus ÖVP und FPÖ versucht, die Zügel in unserem Bundesland anzuziehen. Neben der Hausordnung hat Dörfel, der seit dem Abgang von Wolfgang Hattmannsdorfer zuerst in die Wirtschaftskammer und dann ins Wirtschaftsministerium seit gut einem Jahr im Amt ist, auch die Einführung der Sachleistungskarte final umgesetzt. Mittlerweile bekommen Asylwerbende in Oberösterreich kein Bargeld mehr, sondern ein Guthaben auf einer Debitkarte. Der strenge Kurs soll verhindern, dass Geld behoben und ins Ausland verschickt wird und sieht vor, dass es hier mittels Bezahlung an Bankomat-Terminals ausgegeben werden muss.