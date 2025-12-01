Starker Anstieg bei sexueller Belästigung im Job

Ein Linzer Magistratsbediensteter flog, weil er eine junge Kollegin blöd angebaggert hatte – laut der oö. Gleichbehandlungsanwaltschaft kein Einzelfall. Im Gegenteil: Einerseits gibt es mehr Anfragen von bedrängten Frauen andererseits wollen auch viele Unternehmen bei der Belegschaft das Bewusstsein schärfen, wie sich ein ordentlicher Umgangston anhört.