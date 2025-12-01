Vorteilswelt
Bus gegen Lkw

Prozess um Horror-Unfall mit zwei Todesopfern

Oberösterreich
01.12.2025 09:30
Der Transporter fuhr auf einen Sattelschlepper auf
Der Transporter fuhr auf einen Sattelschlepper auf(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Wegen eines Horror-Unfalls, der am 26. Mai dieses Jahr zwei Tote und mehrere Verletzte gefordert hatte, muss sich heute, Montag, der bulgarische Lenker eines Kleinbusses am Landesgericht Wels verantworten. Die Vorwürfe: Grob fahrlässige Tötung in zwei Fällen und grob fahrlässige, teils schwere Körperverletzung in drei weiteren Fällen.

An jenem Morgen war der Angeklagte mit einem rund 20 Jahre alten VW T4 und acht Passagieren aus Bulgarien und Rumänien beim Knoten mit der Innkreisautobahn ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Bulgare hatte nämlich übersehen, dass der Sattelschlepper vor ihm, gelenkt von einem 47-jährigen Rieder, wegen eines Staus angehalten hatte. Mit voller Wucht war der rund alte Kleinbus mit der rechten Vorderseite gegen den Anhänger gekracht.

Großeinsatz der Rettungskräfte
Der Beifahrer, ein 53-jähriger Bulgare, starb trotz einstündiger Reanimationsversuche noch an Ort und Stelle, eine zweite Person erlag wenig später im Spital ihren schweren Verletzungen. Drei weitere Passagiere wurden schwer verletzt, die übrigen drei kamen mit leichten Blessuren davon. Zwei Notarzthubschrauber, vier Notärzte und acht Rettungswägen waren im Einsatz gestanden.

Es drohen bis zu drei Jahre Haft
Im Falle einer Verurteilung drohen dem Unfalllenker bis zu drei Jahre Haft. Ob der Bulgare, der in seinem Heimatland wohnt, zum Prozesstermin erscheint, ist fraglich.

Constantin Handl
