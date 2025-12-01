Prozess um Horror-Unfall mit zwei Todesopfern

An jenem Morgen war der Angeklagte mit einem rund 20 Jahre alten VW T4 und acht Passagieren aus Bulgarien und Rumänien beim Knoten mit der Innkreisautobahn ungebremst auf einen Lastwagen aufgefahren. Der Bulgare hatte nämlich übersehen, dass der Sattelschlepper vor ihm, gelenkt von einem 47-jährigen Rieder, wegen eines Staus angehalten hatte. Mit voller Wucht war der rund alte Kleinbus mit der rechten Vorderseite gegen den Anhänger gekracht.