Landwirte blasen in OÖ zum Halali auf den Biber

Die der Verordnung zugrunde liegende Einschätzung der Bestandszahl wie auch jene der Vermehrungsrate der Nager sei viel zu gering, lautet die Argumentation. Laut Berechnungen der LK ergebe sich für heuer ein Zuwachs von 634 auf rund 3170 Biber. Daher verlangt die LK eine Anhebung der erlaubten Abschusszahl – und zwar in diesem Ausmaß: Statt 158 „müssen mindestens 634 Biber erlegt werden dürfen“, heißt es in dem Schreiben. Was dazu wohl die Grünen sagen?