634 Tötungen pro Jahr?

Landwirte blasen in OÖ zum Halali auf den Biber

Oberösterreich
30.11.2025 15:00
Biber sind laut LK in OÖ nicht mehr nur an großen, sondern längst auch an kleinen Gewässern ...
Biber sind laut LK in OÖ nicht mehr nur an großen, sondern längst auch an kleinen Gewässern beheimatet.(Bild: Gerhard Hütmeyer)

Während den Grünen die in einem Verordnungsentwurf des Naturschutzressorts vorgesehene erlaubte Abschusszahl der Nager zu hoch ist, ist der Landwirtschaftskammer das vorgelegte Konzept viel zu lasch. Sie fordert, dass es erlaubt sein solle, jährlich gleich viermal so viele Tiere wie vorgesehen zu erlegen.

0 Kommentare

Den Bibern in Oberösterreich geht es an den Kragen – zumindest wenn es nach der hiesigen Landwirtschaftskammer (LK) geht. Denn den Bauern sind die gefräßigen Nager, die mitunter große Schäden anrichten können, ein Dorn im Auge. Dass der Entwurf einer neuen Landesverordnung eine Abschusserlaubnis vorsieht, begrüßt die Kammer deshalb ausdrücklich. 158 Biber dürfen laut dem vom Naturschutzressort unter LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) ausgearbeiteten Papier pro Jahr getötet werden.

Per Stellungnahme Verschärfung gefordert
Während den Grünen diese Zahl, wie berichtet, zu hoch ist und sie deshalb eine schriftliche Anfrage an Haimbuchner gestellt haben, ist der LK der Verordnungsentwurf viel zu lasch. Sie fordern in einer Stellungnahme an die Abteilung Naturschutz des Landes, die der „Krone“ vorliegt, eine deutliche Verschärfung.

Um ein weiteres Steigen der Population und zusätzliche wirtschaftliche Schäden zu vermeiden, müssten in ganz OÖ zumindest 634 Biber entnommen werden dürfen.

Aus der Stellungnahme der Landwirtschaftskammer OÖ

Die der Verordnung zugrunde liegende Einschätzung der Bestandszahl wie auch jene der Vermehrungsrate der Nager sei viel zu gering, lautet die Argumentation. Laut Berechnungen der LK ergebe sich für heuer ein Zuwachs von 634 auf rund 3170 Biber. Daher verlangt die LK eine Anhebung der erlaubten Abschusszahl – und zwar in diesem Ausmaß: Statt 158 „müssen mindestens 634 Biber erlegt werden dürfen“, heißt es in dem Schreiben. Was dazu wohl die Grünen sagen?

Christian Ortner
