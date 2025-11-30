Eine herzerwärmende Reise mit Miss Schüchtern

Wenn die Figuren aus Roger Hargreaves’ kunterbuntem Universum die Bühne betreten, wird es turbulent, herzerwärmend und natürlich unglaublich komisch. Nach den Publikumserfolgen der Jahre 2023 und 2024 kehrt Theater KuKuKK nun mit einem neuen Stück zurück und entführt große wie kleine Zuschauer erneut in die Welt von Mister Glücklich, Miss Sonnenschein – und diesmal vielen anderen liebenswert-schrägen Charakteren. Regisseurin Sabine Kristof-Kranzelbinder verwebt unterschiedliche Geschichten zu einem humorvollen Theatererlebnis, das vor Fantasie nur so sprüht.