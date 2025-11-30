Vorteilswelt
Eine herzerwärmende Reise mit Miss Schüchtern

Kärnten
30.11.2025 18:00
Das Theater KuKuKK begei- sterte bereits vor zwei Jahren mit Geschichten von Roger Hargreaves. ...
Das Theater KuKuKK begei- sterte bereits vor zwei Jahren mit Geschichten von Roger Hargreaves. Diesen Winter kommen lustige Figuren dazu.(Bild: Stefan Reichmann)

Neues Kinderstück „Ein Traumhaus für Miss Schüchtern“ begeistert ab 21. Dezember in den Kammerlichtspielen in Klagenfurt mit zahlreichen kunterbunten Geschichten.

Wenn die Figuren aus Roger Hargreaves’ kunterbuntem Universum die Bühne betreten, wird es turbulent, herzerwärmend und natürlich unglaublich komisch. Nach den Publikumserfolgen der Jahre 2023 und 2024 kehrt Theater KuKuKK nun mit einem neuen Stück zurück und entführt große wie kleine Zuschauer erneut in die Welt von Mister Glücklich, Miss Sonnenschein – und diesmal vielen anderen liebenswert-schrägen Charakteren. Regisseurin Sabine Kristof-Kranzelbinder verwebt unterschiedliche Geschichten zu einem humorvollen Theatererlebnis, das vor Fantasie nur so sprüht.

RUMMS – Das Haus von Miss Schüchtern bricht zusammen
Über 6000 Zuschauer besuchten im vergangenen Jahr die Kinderproduktionen in den Kammerlichtspielen. An diesen Erfolg will die Uraufführung nun anknüpfen. Im Zentrum steht diesmal Miss Schüchtern, deren Häuschen gleich zu Beginn mit einem gewaltigen Rumms in sich zusammenkracht. Ein Schock – denn Miss Schüchtern ist viel zu zurückhaltend, um jemanden um Hilfe zu bitten.

Doch die Welt der Hargreaves-Figuren wäre nicht so wunderbar bunt, wenn nicht bald ein ganzer Reigen an Charakteren auftauchen würde: Miss Hilfsbereit ist zur Stelle, gefolgt vom zerstreuten Mister Schussel, der verwirrenden Miss Wirrwarr und der notorisch unentschlossenen Miss Unentschieden. Sogar Wildo Schwein, ein fahrender Fleischhauer mit großem Herz, mischt sich ins Chaos ein. Eine warmherzige Reise über eine Figur, die über sich hinauswächst.

Lesen Sie auch:
Ethel Merhaut (li.) und Gerti Drassl versprechen mit „Travestie der Liebe“ einen ...
Kammerlichtspiele
Von Rock bis Rezitation: Ein Potpourri der Genres
02.09.2025

Farbenfrohes Bühnenerlebnis voller Witz
Die Schauspieler Karin Yoko Jochum, Paolina Neugebauer und Michael Kristof-Kranzelbinder proben schon fleißig, um den Besuchern ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Wie gewohnt liefert Mathias Krispin Bucher die passenden Noten, um das Stück auch musikalisch zu umrahmen und die Kinder zum Mitklatschen animieren.

Die neue Produktion verspricht ein farbenfrohes Bühnenerlebnis voller Witz, Charme und berührender Momente. Alle Informationen und Spieltermine unter: www.theater-kukukk.at

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
