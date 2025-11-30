Vorteilswelt
Erstmals solo auf Tour

„Ich stehe jetzt auf meiner eigenen Sassy-Bühne“

Kärnten
30.11.2025 14:00
Von der Seer- auf die eigene, persönliche Bühne! Musikalisch startet Sassy Holzinger als ...
Von der Seer- auf die eigene, persönliche Bühne! Musikalisch startet Sassy Holzinger als Solokünstlerin jetzt so richtig durch.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Vor ihrem großen Solo-Konzert in Klagenfurt spricht die ehemalige Seer-Stimme Sassy Holzinger mit der „Krone“ über Nervosität, Dankbarkeit und ihre Kärnten-Liebe.

„Krone“: Die Tour läuft jetzt seit drei Wochen. Wie ist der Start gelaufen
Sassy: Es vergeht alles so schnell. Es ist total schön. Aber ich sage dir ehrlich: Vor dem ersten Konzert hatte ich Panik – und war komplett fertig. Wirklich. Ich war so nervös wie schon lange nicht mehr. Dieser Neustart – bewusst und allein – das macht was mit einem. Auf einmal stehst du da oben als „Sassy“ und fragst dich: Kommen da überhaupt Leute? Interessiert das wen? Mag mich jemand hören?

Im September stand Sassy erstmals nach langer Pause beim Nockis Fest wieder auf der Bühne. Die ...
Im September stand Sassy erstmals nach langer Pause beim Nockis Fest wieder auf der Bühne. Die Nerven der Profi-Musikerin flatterten.(Bild: Wilfried Krierer)

Bei deinem Auftritt im Sommer im Rahmen des Nokis Fest warst du auch sichtlich sehr nervös, das war also nicht gespielt.
Nein, überhaupt nicht. Nach der langen Pause war das alles emotional eine Wucht. Mein Papa ist im März verstorben - ich durfte drei Monate bei ihm sein, und jeder Moment war wertvoll. Und dann wieder zurück in die Musikwelt – da war so viel Dankbarkeit, aber auch Unsicherheit. Und diese Routine, die man bei den Seern hatte – die war natürlich weg. Dort war alles eingespielt: Wer wann etwas macht, wer spricht, wer singt, wann ich Wasser trinken kann – das fällt auf einmal alles weg. Auf der eigenen Bühne stehst du allein im Mittelpunkt. Das ist eine komplett andere Welt.

Zitat Icon

Ich habe gerade das Gefühl, zu schweben. Dass ich wieder auf der Bühne stehen darf – und die Leute meine Musik mögen, das ist für mich ein Riesengeschenk.

Sabine „Sassy“ Holzinger

Heißt: Bist Du jetzt nervöser als früher?
Nein, ich war und bin vor jedem Auftritt nervös. Lampenfieber gehört für mich dazu. Das ist Respekt vor dem Publikum. Dieser Wille, heute die beste Version von mir auf die Bühne zu stellen – den habe ich immer schon gehabt. Aber jetzt ist es ein anderes Nachdenken. Früher war man ein eingespieltes Team. Jetzt bin ich allein verantwortlich. Das ist schön, aber eben auch anders.

Wie fühlst du dich jetzt nach den ersten Solo-Konzerten?
Überwältigt. Ich stehe jeden Abend nach den Konzerten bis zu einer Stunde beim Fanstand. Und diese Gespräche, die Geschichten, das direkte Feedback – das geht mir unter die Haut. Viele sagen: „Danke, dass du nicht aufgehört hast, dass du weitermachst“. Da wird mir klar, wie wichtig dieser Schritt war.

Zitat Icon

Lampenfieber gehört für mich dazu. Diesen Willen, heute die beste Version von mir auf die Bühne zu stellen – den habe ich immer schon gehabt.

Sassy Holzinger

Wie reagieren die Leute auf das neue Album? Deinen neuen County-Stil?
Wahnsinnig gut. Wir spielen das ganze Album live – und manche singen mit, als wären die Lieder uralt. Aber natürlich spielen wir aber auch den einen oder anderen Seer-Klassiker. Es vereint sich jetzt so vieles auf der Sassy-Bühne.

Du hast mit den Seern Dinge erreicht, von denen viele Musiker träumen. Ist jetzt ein neuer Traum wahr geworden?
Mit den Seern war es ein gemeinsamer Traum. 28 Jahre lang. Aber auch dort haben wir klein angefangen – beim ersten Grundlseer Open Air waren gerade mal 200 Leute! Das vergisst man heute oft. Jetzt darf ich meinen persönlichen Traum leben. „Sassy“ als Name, als Projekt – und die Leute mögen es, was mich unendlich glücklich und dankbar macht. Denn das ist nicht selbstverständlich.

In einer Woche stehst du in Klagenfurt auf der Bühne. Hast du eine besondere Beziehung zu Kärnten?
Ich freu’ mich schon riesig auf das Konzert. Ich liebe ja Kärnten – die Seen, die Menschen, die Energie. Und Finkenstein, Millstatt, das sind ganz spezielle Herzensplätze für mich. Ich habe auch liebe Freundinnen und Verwandtschaft hier. Beim Auschecken denke ich mir jedes Mal: ,Ich bleib’ noch einen Tag’.

Infos und Karten für das „Sassy Live mit Band“-Konzert am 7. Dezember im Konzerthaus Klagenfurt auf www.oeticket.com und in allen regionalen Vorverkaufsstellen.

Klaus Loibnegger
