„Ich stehe jetzt auf meiner eigenen Sassy-Bühne“

Wie reagieren die Leute auf das neue Album? Deinen neuen County-Stil?

Wahnsinnig gut. Wir spielen das ganze Album live – und manche singen mit, als wären die Lieder uralt. Aber natürlich spielen wir aber auch den einen oder anderen Seer-Klassiker. Es vereint sich jetzt so vieles auf der Sassy-Bühne.

Du hast mit den Seern Dinge erreicht, von denen viele Musiker träumen. Ist jetzt ein neuer Traum wahr geworden?

Mit den Seern war es ein gemeinsamer Traum. 28 Jahre lang. Aber auch dort haben wir klein angefangen – beim ersten Grundlseer Open Air waren gerade mal 200 Leute! Das vergisst man heute oft. Jetzt darf ich meinen persönlichen Traum leben. „Sassy“ als Name, als Projekt – und die Leute mögen es, was mich unendlich glücklich und dankbar macht. Denn das ist nicht selbstverständlich.