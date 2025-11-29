Junger Lenker überschlug sich mit Auto mehrmals

Dass ein 20-jähriger Lenker nur leicht verletzt wurde, grenzt an ein Wunder. Er war mit seinem Wagen von der Straße abgekommen, durch die Luft geflogen und hatte sich mehrmals überschlagen. Er kam in ein Krankenhaus – die Unfallursache ist noch unklar.
Bei einem spektakulären Unfall im südlichen Innviertel hatte ein Rumäne (20) aus Uttendorf großes Glück im Unglück: Aus noch unbekannter Ursache war er am Weg von Burgkirchen in seinen Heimatort von der Straße abgekommen.
Abflug wie im Film
Doch nicht nur das: Er fuhr über eine Böschung, flog rund 30 Meter durch die Luft, bevor er mit der Fahrzeugfront wieder auf dem Asphalt aufschlug. Daraufhin überschlug sich sein Auto mehrmals, ehe er neben der Straße in einem Feld zum Liegen kam.
Nur leicht verletzt
Wie durch ein Wunder wurde er nicht schwer verletzt: Der junge Lenker konnte sich selbst aus dem stark deformierten Wrack befreien und die Einsatzkräfte verständigen. Nach der Erstversorgung kam er leicht verletzt in das Krankenhaus Braunau.
